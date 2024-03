Poliția Română a început ziua în forță: 260 de percheziții în toată țara Astazi, Poliția Romana efectueaza 266 de percheziții domiciliare la nivelul intregii țari. Acțiunile se inscriu in cadrul masurilor pentru combaterea infracționalitații, in principal a celei economice. Perchezițiile sunt efectuate sub supravegherea procurorilor de la D.I.I.C.O.T. și alte unitați de parchet, in cadrul unor dosare penale in care se fac cercetari pentru savarșirea infracțiunilor de evaziune fiscala, exercitarea fara drept a unei profesii, contrafacere, furt calificat, tentativa la omor, braconaj cinegetic, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, pornografie infantila, trafic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

