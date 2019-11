Poliţia olandeză investighează "o situaţie suspectă la bordul unui avion" de pe Aeroportul Schiphol La o ora dupa aparitia acestor informatii, Politia a anuntat ca pasagerii si echipajul sunt in siguranta in afara aeronavei. Investigatorii nu au confirmat inca despre ce este vorba.



Incidentul a fost descris drept situatia GRIP-3, ceea ce inseamna ca este un eveniment cu consecinte majore pentru populatia locala.



Un jurnalist aflat la fata locului a publicat pe Twitter imaginile cu interventia fortelor de ordine.



Alte fotografii arata pasageri care asteptau informatii despre cursa lor.



Schiphol este unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Persoanele aflate la bordul avionului perchezitionat pe Aeroportul Schiphol din Amsterdam au fost evacuate in siguranta, anunta Politia olandeza, potrivit MEDIAFAX.Citește și: EXCLUSIV Avem toate contractele cu fonduri europene ale lui Dan Barna! Partener in proiecte de peste 20 de milioane…

- Autoritatile olandeze au declansat starea de alerta pe Aeroportul Schiphol din Amsterdam din cauza unui obiect suspect prezent la bordul unui avion, afirma surse citate de presa olandeza si internationala, potrivit Mediafax."Exista o situatie suspecta, este tot ceea ce pot spune",…

- Jandarmeria olandeza investigheaza o "situație suspicioasa" la bordul unui avion aflat pe Aeroportul Schiphol din Amsterdam. Evenimentul ar putea avea "consecințe majore pentru populație", transmite RT, citand presa olandeza. UPDATE: Presa olandeza scrie ca ar fi vorba despre o incercare de deturnare…

- O alerta de proportii a fost declansata miercuri seara pe Aeroportul Schiphol din Amsterdam, dupa un incident semnalat la bordul unui avion. Presa locala vorbeste despre o posibila luare de ostatici. Masive forte de politie au fost mobilizate. Autoritatile olandeze au fost puse in alerta in jurul orei…

- Autoritațile olandeze investigheaza „o situație” la bordul unui avion, pe aeroportul Schiphol din Amsterdam. Din primele informații, este vorba despre un pachet suspect.Au fost mobilizate trupe ale jandarmeriei și echipaje de salvare, scrie digi24.ro.

