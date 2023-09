Stiri pe aceeasi tema

- La data de 21 august a.c., polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Ulmeni au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, de catre un barbat, de 68 de ani, din Comuna Chiselet, județul Calarași, cu privire la faptul ca vecinul sau, de 31 de ani, i-a provocat rani cainelui sau. In urma activitaților de…

- O parte din maimuțele de la Complexul de Agrement Dumbrava – ZOO din municipiul Calarași au ajuns ca sa manance șobolani deoarece se pare ca bananele nu intra in meniul acestora decat pe ”hartie”. Sursele noastre spun ca baxurile de banane care sunt donate sau achiziționate ”dispar” la scurt timp dupa…

- Cand toți cetațenii municipiului Calarași și angajații Complexului de Agrement Dumbrava așteapta masuri ferme din partea primarului Dulce Marius Grigore pentru ca banul public sa nu mai ajunga in conturile firmelor de casa agreate de directoarea Blebea Valentina Georgiana și pentru ca polițiștii sa…

- O pereche de cercei din aur a fost “oferita”, in anul 2022, unei persoane “importante” din Complexul de Agrement Dumbrava – Gradina ZOO din municipiul Calarași. Potrivit surselor noastre, aceștia au fost “oferiți” din partea unui furnizor de baloți de lucerna. Speram ca acest mic “indiciu” sa le fie…

- Despre neregulile de la Gradina ZOO am tot scris și din cate se pare nu intereseaza pe nimeni din primaria municipiului Calarași… nici macar pe primarul Dulce Marius Grigore. Drept urmare, vom veni in ajutorul altor persoane/organe interesate cu o inregistrare in care un diriginte de șantier vorbește…

- De curand am informat opinia publica dar și organele de urmarire penala despre procedura folosita pentru antedatarea documentelor la Complexul de Agrement Dumbrava – ZOO, cu scopul de a ascunde fapte ilicite sau „omisiuni” privind indeplinirea unor atribuții prevazute de lege. Deoarece procurorii nu…

- Un referat intocmit de o angajata de la Gradina ZOO din municipiul Calarași arata foarte clar care sunt consecințele “comportamentului necorespunzator” al directoarei Blebea Valentina Georgiana fața de persoanele care nu sunt din… “aceeași barca” cu ea. Ar fi mai multe de scris, dar va lasam sa citiți…

- Despre accidentul de munca al unui angajat de la ZOO, care a avut loc in luna martie a.c., pe care, conform obligației sale legale, directoarea Blebea Valentina Georgiana nu l-a raportat Inspectoratului Teritorial de Munca al județului Calarași, precizam ca am scris și vom continua, avand in vedere…