Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian a sechestrat bunuri in valoare de 140 de milioane de euro in aplicarea sanctiunilor internationale impuse oligarhilor rusi. Printre bunuri se numara doua iahturi, o vila si mai multe proprietati de lux ale unor oameni de afaceri apropiati presedintelui rus Vladimir Putin. „Se iau masuri…

- Politia italiana a confiscat un iaht apartinand unuia dintre cei mai bogati oligarhi ai Rusiei, Aleksei Mordasov. A fost confiscat si iahtul unui apropiat al lui Putin, Ghenadi Timcenko, scrie The Guardian. Sechestrarea bunurilor a avut loc in prezenta avocatilor proprietarilor acestora. Poliția italiana…

- Un iaht in valoare de 600 de milioane de dolari apartinandu-i oligarhului rus Aliser Usmanov a fost confiscat de autoritatile germane in portul Hamburg, anunta Reuters si Forbes.Iahtul Dilbar se afla, de la sfarșitul lunii octombrie, in santierul companiei germane de constructii navale Blohm+Voss…

- Europa se confrunta cu o criza umanitara majora, a avertizat comisarul european pentru ajutor umanitar, Janez Lenarcic, potrivit BBC, preluat de news.ro . „Asistam la ceea ce ar putea deveni cea mai mare criza umanitara de pe continentul nostru european in multi, multi ani”, a declarat Janez Lenarcic,…

- Danemarca intentioneaza sa anuleze toate restrictiile interne anti-COVID-19 de la 1 februarie in pofida unui numar record de infectari noi, considerand ca acoperirea vaccinala a populatiei daneze este suficient de mare in fata severitatii mai reduse a imbolnavirilor provocate de varianta Omicron a noului…

- Ryanair considera insa ca este prea devreme pentru a spune daca vor fi necesare revizuiri similare ale estimarilor pentru programele sale din februarie si martie si ca va astepta date stiintifice suplimentare inainte de a lua orice decizie. Compania aeriana irlandeza low-cost, cea mai mare din Europa…

- Romania ocupa prima poziție in Europa la vaccinare fictiva și exista in țara noastra peste 1.300 de persoane cercetate și peste 500 de dosare penale pentru aceasta infracțiune, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, duminica seara, pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Manastire.…