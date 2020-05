Poliția economică din Alba, controale la câteva zeci de firme. Amenzi de 30.000 de lei Polițiștii specializați in combaterea criminalitații economico-financiare au verificat 37 de agenți economici și au aplicat amenzi in valoare de 30.000 de lei. Au fost confiscate produse alimentare cu termenul de valabilitate expirat și alte produse comercializate ilegal. Controalele vor continua. La data de 30 aprilie 2020, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au efectuat controale la agenții economici din județ, pentru verificarea modului in care sunt respectate normele legale privind comerțul și cele impuse de starea… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

