- Artistul Goran Bregovic, care trebuia sa concerteze duminica la festivalul Gustar din Republica Moldova, nu a fost lasat sa intre in tara pentru ca avea o interdictie de intrare din 2022, anunta Politia de Frontiera de la Chisinau, citata de Ziarul de Garda.Autoritațile de la Chișinau susțin ca organizatorii…

- Ministerul sarb de Externe a cerut Ministerului moldovean de Externe sa explice refuzul de a permite compozitorului și muzicianului Goran Bregovic sa intre in Moldova. Acest lucru a fost anunțat luni de șeful diplomației sarbe, Ivica Dacic, citand portalul sarb Nova.rs. Dacic a subliniat ca o astfel…

- Ministerul Afacerilor Externe al Serbiei a cerut o explicație Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova cu privire la refuzul de a permite intrarea in țara a artistului Goran Bregovic, a declarat luni, 21 august, ministrul sarb de externe Ivica Dacic, citat de Presa sarba , potrivit Radio Moldova…

- Artistul Goran Bregovic și trupa acestuia nu a fost lasata sa intre pe teritoriul Republicii Moldova, unde urma sa susțina astazi, 20 august, curent, un concert in cadrul Festivalului de Muzica „Gustar”. Interpreții au fost intorși de pe Aeroportul Internațional Chișinau. Poliția de Frontiera deocamdata…

- In punctele de trecere a frontierei Sculeni și Leușeni, la aceasta ora, se inregistreaza trafic intensiv pe sensul de ieșire din Republica Moldova, anunța Poliția de Frontiera. Cetațenii sint rugați sa foloseasca punctele de trecere din apropiere, unde la aceasta ora se atesta un flux normal: PTF Leova,…

- Poliția de Frontiera a Republicii Moldova informeaza ca, PTF comun Palanca-Maiaki-Udobnoe inregistreaza trafic majorat de calatori și mijloace de transport. Aglomerata este direcția intrare in Republica Moldova, ieșire din Ucraina.

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) a venit cu o reacție in legatura cu recentele declarații ale reprezentantei oficiale a Ministerului rus de Externe Maria Zaharova privind reducerea numarului angajaților ambasadei Federației Ruse la Chișinau. Potrivit MAEIE, in relațiile cu…

- Autoritatile din Romania si Republica Moldova au anuntat darea in folosinta a punctului de trecere al frontierei de la Bumbata-Leoveni.Este vorba despre un pod plutitor, construit peste raul Prut in doar cateva luni, care este deschis traficului rutier incepand de marti, 23 mai. In prima faza, va fi…