- Fosta Miss SUA, Cheslie Kryst, a murit, dupa ce s-a aruncat de pe o cladire cu 60 de etaje din Manhattan in care locuia, a confirmat Departamentul de Politie din New York. Cheslie Kryst, care a castigat titlul de Miss SUA in 2019, fiind reprezentanta statului Carolina de Nord, avea 30 de ani. Kryst…

- Marea Britanie, Spania, Irlanda și Grecia au redus perioada de carantina pentru persoanele infectate cu coronavirus, in plina explozie de cazuri Omicron. Decizia, aparent stranie, a fost dictata, scrie Politico , de rațiuni economice. Mai exact, autoritațile incearca sa evite o catastrofa, mai multe…

- Un sfert din concurentele la Miss World au luat COVID-19 In perioada aceasta, Puerto Rico ar fi trebuit sa gazduiasca finala Miss World 2021. Organizatorii au luat insa decizia de a amana evenimentul. Asta dupa ce, in urma primelor testari, peste 20 dintre cele 97 de concurente au fost depistate cu…

- Doctorul Anthony Fauci spune ca oamenii nu au nevoie de un „booster specific” pentru a lupta cu varianta Omicron a coronavirusului in acest moment, scrie Business Insider. „In acest moment, nu este nevoie de un booster specific variantei”, a declarat Fauci, directorul Institutului Național de Alergie…

- AstraZeneca a produs o injecție cu anticorpi pentru persoanele cu imunitatea slabita sau care au reacții adverse severe la vaccinul anti-Covid-19. Centrul de Evaluare și Cercetare a Medicamentului FDA a aprobat serul. Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente a autorizat miercuri utilizarea cocktail-ului…

- Nigeria, cea mai populata tara africana, a depistat pe teritoriul sau primele trei cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului care se raspândeste în întreaga lume, au anuntat miercuri autoritatile sanitare. Și în Europa au fost confirmate noi cazuri de infectare…

- „Twenty years on. We will never forget!” sau, pe romaneste, «Au trecut douazeci de ani. Nu vom uita niciodata!» (cu mentiunea ca aceasta din urma constructie lexicala are un ton imperativ subinteles) a fost postarea pe Instagram a doamnei Hillary Clinton in completarea mesajului de rememorare a evenimentelor…