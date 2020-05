Polițiștii din Capitala au intervenit marți pentru prinderea unui barbat confirmat cu coronavirus care a fugit din spital. Potrivit Poliției Capitalei, in jurul orei 14.30, Secția 26 Poliție a fost sesizata telefonic de catre angajatul unei unitați sanitare din sectorul 4 ca un barbat testat pozitiv Covid-19 a plecat, fara incuviințare, din spital. "In baza semnalmentelor primite, polițiști ai Secției 26 au efectuat activitați specifice, in regim de urgența și l-au depistat. Pastrandu-se distanța de siguranța, a fost somat sa se opreasca. In faza inițiala a refuzat, dar ulterior s-a supus masurilor…