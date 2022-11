Stiri pe aceeasi tema

- Doua percheziții și patru barbați arestați – este bilanțul unei acțiuni speciale derulate miercuri de polițiștii giurgiuveni intr-o comuna de pe raza județului. Pe langa arestari, polițiștii au confiscat, din locațiile percheziționate, peste o tona de deșeuri din cupru. Miercuri, 26 octombrie, polițiștii…

- Marți, 18 octombrie 2022, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Campeni, au efectuat 3 perchezitii, toate in comuna Roșia Montana, in cadrul unui dosar penal privind infracțiuni…

- V. Stoica Zeci de persoane au fost audiate, in urma descinderilor facute ieri dimineața la sediul Poliției Locale Ploiești, la sediile a doua instituții financiare și la domiciliile a doua persoane, intr-un dosar de inșelaciune, fals intelectual și uz de fals. Potrivit IPJ Prahova, ”polițiștii Inspectoratului…

- Politistii din cadrul I.G.P.R. – Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov, fac miercuri dimineata 14 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov si ridica inscrisuri, de la 7 societati…

- La data de 26 septembrie a.c. lucatorii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, cu sprijinul lucratorilor din cadrul Poliției Orașului Comanești și ai Serviciului Criminalistic au pus in aplicare 3 mandate de percheziție domiciliara, pe raza localitaților Bacau și Comanești,…

- Polițiștii olteni au efectuat mai multe percheziții la persoane din Dolj și Olt banuite ca ar face contrabanda cu țigari și metale prețioase. In urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, 600 de tigarete, bijuterii in valoare de aproximativ 17.000 de lei…

- Angajata unei institutii din Sebes, judetul Alba, este suspectata ca si-ar fi insusit peste 100.000 de lei din fonduri destinate persoanelor asistate social, iar o alta este banuita ca ar fi acoperit fapta ei. Politistii fac, miercuri, perchezitii care le vizeaza pe amandoua, informeaza News.ro. ”La…

- La data de 14 septembrie 2022, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sebeș, efectueaza doua perchezitii, una in municipiul Sebeș și una in municipiul Alba Iulia, la persoane…