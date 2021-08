Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a plecat azi la Cluj-Napoca pentru duelul cu „U” din prima etapa, dar miscarile din lot au continuat. „Aripa” Alin Manea s-a despartit de alb-violeti dupa mai bine de doi ani si jumatate in club. Apoi, in aceasta seara a sosit, sub forma de imprumut de la Rapid, mijlocasul defensiv…

- SSU Politehnica s-a „revansat” dupa esecul nescontat din Serbia, de sambata, si a invins azi divizionara „C” oradeana CAO. Scorul a fost acelasi din amicalul sustinut de vizitatori pe „Electrica”, cu Ripensia, 4-0 pentru gazde. Golurile alb-violetilor de pe „Dan Paltinisanu” au apartinut lui Birnoi,…

- ASU Politehnica a castigat al treilea joc de pregatire sustinut in aceasta vara. A fost un 2-0 cu retrogradata in „C” CSM Resita, formatia cu sperante la revenirea in „B” sub comanda lui Dan Alexa. Denis Radu si Sebastian Serediuc, jucator sosit la alb-violeti de la CFR Cluj, au marcat golurile gazdelor…

- Premierul a precizat ca s-a inscris in PNL in '90, iar replica actualului lider a fost ca și el s-a inscris in același an, dar el a ramas alaturi de liberali, potrivit Mediafax. „In sfarșit, vorbesc acasa. Dupa un turneu prin Romania am ajuns acasa și am sa va spun o poveste pe care nu am…

- Un procent de 35% dintre romani nu se simt in siguranta la locul de munca, unul din trei se afla intr-un maraton de conferinte, iar 33% se simt epuizati, arata rezultatele studiului "Barometrul Up4Work", o initiativa menita sa identifice in ce masura modul de a munci al romanilor s-a schimbat in context…

- Premierul Japoniei, Yoshihide Suga a anunțat ca nu exclude posibilitatea ca Jocurilor Olimpice de vara sa se desfașoare fara prezența suporterilor. La moment, a fost stabilita limita de 10 000 de persoane pentru orice eveniment sportiv, transmite digi24.ro , cu referire la Reuters .

- Politehnica Timisoara si Fortuna Becicherecu Mic au parafat o noua colaborare. Dupa cea cu junii alb-violeti, care au evoluat in „C” pentru comuna timiseana, noul proiect e dedicat fotbalului feminin de mare performanta. Noua „Poli”, la feminin, isi va propune sa detroneze in cat timp e posibil multipla…

- Comisia Europeana intentioneaza ca, pana in 2030, sa inchida jumatate dintre cele 50 de cladiri de birouri ale sale din Bruxelles, executivul comunitar urmand sa permita lucrul de acasa si dupa incheierea pandemiei de Covid, potrivit portalului Politico. In pofida inchiderii a jumatate dintre cladirile…