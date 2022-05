Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina Politehnica Timisoara a realizat practic cel mai important transfer pentru sezonul viitor prin pastrarea internationalei Teodora Meluta. Jucatoarea venita pe Bega din Elvetia e o certitudine in lotul pregatit de Mirel Albon si alb-violetele si-ar putea propune mai mult in editia urmatoare…

- In cadrul ultimei etape a play-off-ului seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Foresta Suceava a primit pe stadionul ”Areni” vizita echipei Hușana Huși. Pentru ca nu avea practic nicio miza, jocul nu a prezentat interes pentru iubitorii jocului cu balonul rotund, doar microbiștii adevarați fiind prezenți…

- HC Dobrogea Sud s-a impus, cu scorul de 26-19 (13-10), in partida cu Politehnica Timisoara, disputata in deplasare, in cadrul ultimei etape a Ligii Nationale de handbal masculin. Cum CS Minaur a invins pe Steaua Bucuresti, echipa constanteana a terminat pe locul trei in clasament. Gazduit de Sala Sporturilor…

- Politehnica a reusit azi sa egaleze cel mai mare scor din play-off-ul Ligii I feminine. Alb-violetele s-au impus cu 11-0 (5-0) in fata formatiei ACS Fair Play Joc Cinstit Bucuresti. O singura fotbalista, Bianca Ienovan, a inscris cinci goluri pentru timisorence. Celelalte goluri ale gazdelor de pe „Stiinta”,…

- Politehnica Femina s-a apropiat la un singur punct de locul 3 in play-off-ul Ligii I, dupa succesul de astazi de pe terenul ocupantei acestei pozitii – CSM Alexandria. Gazdele din Teleorman au condus cu 1-0, dar alb-violetele au revenit spectaculos si s-au impus cu 4-1! Tudorache a deschis scorul pentru…

- Echipa de fotbal Unirea Dej s-a impus cu 1-0 in fața formației AFC Astra, in a cincea etapa a Play-out-ului Ligii 2. Partida dintre FC Unirea Dej și AFC Astra a avut loc astazi, cu incepere de la ora 11, pe Stadionul Municipal Dej. Singurul gol al meciului s-a marcat in minutul 85. Min 90+3 Gabriel…

- Sezonul regulat al Ligii a III-a s-a incheiat odata cu disputarea partidelor din runda a XVIII-a. Foresta și Bucovina Radauți s-au calificat play-off, alaturi de Dante Botoșani și Hușana Huși, in vreme ce Șomuz Falticeni va evolua in play-out in partea a doua a campionatului.In etapa de sambata, ...

- Ripensia Timisoara a castigat jocul de pe teren propriu cu penultima clasata. A fost doar 1-0 cu Dacia Unirea Braila, echipa care a trecut rar de centrul terenului. Singurul gol al intalnirii a fost inscris de Darius Tieranu, in prima repriza. „Ripi” a deschis scorul in minutul 21 dupa o reluare a lui…