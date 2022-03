Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara nu a reusit sa treaca pe teren propriu de CSM Alexandria in runda a doua a play-off-ului Ligii I la fotbal feminin. A fost 1-1 final dupa ce formatia din Teleorman a reusit sa deschida scorul pe la Baza 2, alb-violetele au egalat in urma executiei Cristinei Sucila din final. Politehnica…

- FCV Farul a obtinut o victorie uriasa in partida cu FC Botosani, disputata pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, in cadrul etapei a 29-a a Ligii I la fotbal. „Marinarii” s-au impus cu scorul de 2-0 (1-0) si si-au asigurat astfel prezenta in play-off. Mijlocasul Dragos Nedelcu a deschis…

- Formatia Dinamo a invins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Gaz Metan Medias, intr-un meci din etapa a XXVII-a a Ligii 1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- FCSB a invins, duminica, pe Arena Nationala, cu scorul de 3-2 (0-2), pe Chindia Targoviste, in etapa a XXVI-a a Ligii 1 Casa Pariurilor. Oaspetii au condus la pauza cu 2-0. Ei au marcat un gol in minutul 90+3, care a fost anulat pe motiv de ofsaid, deși reluarile au aratat ca a fost gol perfect valabil.…

- Politehnica Femina se va duela cu trei echipe la nivel de senioare pe durata cantonamentului pe care-l va incepe maine la Timisoara. Alb-violetele au si doua teste rezervate jucatoarelor sub 17 ani, prezente in numar mare in lot. La fel ca formatia masculina, elevele lui Mirel Albon raman in oras pentru…

- Formația Juniorul Suceava, liderul Ligii a IV-a, și Bucovina Radauți, echipa clasata pe podiumul Seriei I a Ligii a III-a, s-au intalnit, sambata, intr-un meci de pregatire. Partida disputata pe terenul sintetic de la Liceul cu Program Sportiv s-a incheiat cu victoria radauțenilor, cu scorul de ...

- Astfel, din cele 405.000 de teste prelevate s-a detectat varianta Omicron in 291.000 dintre cazuri, in timp ce Delta, care a dominat o buna parte a pandemiei in 2021, a fost prezenta doar in 28 % din analizele efectuate in ultimele 30 de zile (113.000), se arata in raportul OMS, citat de Agerpres.Alte…

- Mihai Rotaru, patronul clubului CSU Craiova, a declarat, duminica, faptul ca echipa olteana are 14 jucatori infectati cu coronavirus.“Sunt 14 jucatori pozitivi, plus înca un membru al stafului. Totul este exponential. Varianta asta... Mâine o sa facem din nou testare PCR. Sunt…