- Albaiulianul Denis Arion, vicecampion național la handbal, juniori II, cu Potaissa Turda Albaiulianul Denis Alexandru Arion (17 ani) a devenit recent vicecampion național cu echipa Potaissa Turda in cadrul competiției juvenile rezervate juniorilor II, organizata de Federația Romane de Handbal. Jucatorul…

- Antrenorul echipei de fotbal Chindia Targoviste, Emil Sandoi, a declarat, vineri, ca formatia sa a fost afectata de infrangerea suferita in prima etapa, cu Rapid, scor 0-1, si ca isi doreste ca in meciul cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe sa nu mai existe greseli in aparare. "Am…

- FCU Craiova a anunțat astazi transferul goalkeeper-ului austriac Armin Gremsl (26 de ani). El a facut pregatirea alaturi de trupa lui Adrian Mutu, iar astazi și-a pus semnatura pe contract. Gremsl a fost utilizat de Mutu in amicalul cu Hajduk Split, 1-2, cand a bifat 30 de minute. „Briliantul” e mulțumit…

- Etapa regulara din Liga de junioare U17 la fotbal feminin s-a incheiat odata cu disputarea ultimele meciuri din Seria 2.Universitatea Olimpia Cluj - LPS Cluj-Napoca 16-1ACS Olimpic Star - Atletic Olimpia Gherla 1-1In etapa zonala a competiției, s-au calificat primele doua clasate din fiecare dintre…

- Formatia ASU Politehnica Timisoara a remizat, luni, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa CS Mioveni, intr-un meci din etapa a noua, penultima a play-off-ului Ligii a 2-a, rezultat in urma caruia FC Rapid a promovat in primul esalon.

- Derbyul Bucureștiului, intre CSM și Rapid, a revenit ”tigroaicelor”. Adi Vasile a trebuit insa sa joace cu titularele tot meciul. Neagu a marcat de 14 ori # Victorie pentru trupa lui Gheorghe Tadici care a invins Magura Cisnadie # Clujul pierde derby-ul suferinței Etapa a 20-a a Ligii Naționale feminine…

- Partida de handbal feminin din etapa a 21 a Ligii Nationale, dintre Minaur Baia Mare si Dunarea Braila, din 7 mai, a fost amanata. Minaur Baia Mare joaca la Turneul Final Four al European League, pe care il gazduieste in 8-9 mai, scrie News.ro. Liga Nationala deruleaza, la Cluj-Napoca si Turda,…