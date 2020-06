Stiri pe aceeasi tema

- ​Formatia FC Voluntari a învins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Poli Iasi, într-un meci din etapa a V-a a play-out-ului Ligii I, potrivit News.ro.A marcat: Capatâna '17 (p)Min. 17, 1-0: Klimavicius l-a împins în careu pe Simonovski,…

- Formatia Academica Clinceni a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Poli Iasi, in etapa a IV-a play-out-ului Ligii I.In minutul 77, Achim a marcat pentru Academica Clinceni, dupa ce a profitat de o greseala a portarului Tarnovanu. Poli Iasi: Tarnovanu - Gradinaru, Mihalache,…

- Poli Iași și Academica Clincei joaca astazi, de la 20:00, in etapa cu numarul 4 din play-out-ul Ligii 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. live de la 20:00 » Poli Iași - Clinceni Iași - Clinceni, echipele de start Poli Iași: Tarnovanu - Gradinaru,…

- Viitorul: Cabuz – Boboc ("65 - Dussaut), Mladen, Ghita, C. Ganea – A. Ciobanu, Artean ("46 - Edjouma), Achim – Iancu ("77 - Chitu), Rivaldinho ("77- Casap), G. Ganea ("46 - L. Munteanu). Manager: Gheorghe Hagi. Poli: Rusu – Gradinaru, Mihalache, Frasinescu, Serban – Horsia ("60 - Platini), De Iriondo…

- ​FC Viitorul a învins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa Poli Iasi, într-un meci din etapa a treia a play-out-ului Ligii I.Au marcat: Ciobanu ‘26, Ghita 72 / Passaglia '38.Min. 26, scor 1-0: Ciobanu a marcat cu sut de la 20 de metri, balonul…

- Mircea Rednic (58 de ani), antrenor la Poli Iași, a imparțit dreptatea intr-un turneu de futnet intern, caștigat de echipa argentinienilor Chacana, De Iriondo și Passaglia. Daca tot a picat amicalul de sambata cu FC Botoșani, ieșenii au programat ieri un turneu intern de futnet. Sau altfel spus, de…

- Politehnica Iasi este una dintre echipele care exceleaza in Liga I la numarul de fotbalisti straini din lot. Antrenorul Mircea Rednic are sub comanda nu mai putin de 13 jucatori care nu sunt nascuti si nici nu domiciliaza in Romania: argentinienii Passaglia, De Iriondo si Chacana, olandezii Cabral si…