Podul Crimeea, blocat de explozii puternice: Atacul, înaintea discuțiilor de pace din Arabia Saudită - Mesajul lui Zelenski Atac asupra Crimeei. Mai multe explozii au fost auzite in zona Podului din Crimeea vineri, dupa miezul nopții.Atacul din Crimeea vine dupa ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, vineri, ca “teroristii rusi” nu trebuie nici macar sa spere ca vor reusi sa provoace o criza alimentara globala. Și inainte de summitul de la Jeddah, in Arabia Saudita, pentru un eventual acord de pace in Ucraina. Rusia nu a fost invitata la aceste discuții inițiate de Ucraina, dar China și-a confirmat participarea in ultimul moment.Potrivit jurnalistului bulgar de investigație Christo Grozev, atacul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

