POCO X5 fotografiat în mâna unui sportiv vedetă în India POCO a avut o prezenta surprinzator de consistenta la standul MWC Xiaomi de anul trecut si ne pregatim de ceva similar la editia din 2023. Printre terminalele pe care ne asteptam sa le vedem acolo se numara POCO X5, care a tot fost certificat recent si acum primeste si o scapare sub forma de poze hands on. POCO X5 tocmai a fost fotografiat in mana unui sportiv vedeta in India, jucatorul de cricket Hardick Pandya. Posibil ca jucatorul sa fie ambasador al produsului si sa joace in reclame pentru terminal. Gurile rele spun ca acesta va fi de fapt un Redmi Note 12 rebranduit, cu procesor Snapdragon… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

