PNRR: aproape un miliard de lei a fost aprobat, până acum, pentru primăriile din județ Peste 220 de proiecte propuse de catre autoritațile locale din județul Iași au fost aprobate, pana la finalul anului trecut, in cadrul PNRR, investițiile cifrandu-se la circa un miliard de lei, iar jumatatea din aceasta suma a fost accesata de municipiul reședința de județ.Semnarea contractelor continua chiar și in aceasta saptamana: Primaria Iași va primi fonduri pentru achiziția a inca 18 tramvaie noi și 25 de autobuze electrice. Principalele componente ale PNRR in cadrul carora au fost semnate contracte sunt Valul Renovarii (reabilitare termica de blocuri), Fondul Local (locuințe sociale, reabilitari… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

