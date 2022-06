Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentari ai Partidului National Liberal au depus un proiect de act normativ care sa modifice Legea educatiei fizice si sportului in sensul introducerii sporturilor electronice printre activitatile considerate ramuri sportive. In Romania, activitatea industriei dezvoltatoare de jocuri care sta la…

- Recent a aparut in Monitorul Oficial ORDINUL nr. 3.947 din 2 iunie 2022 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achiziționarii de calculatoare și venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acorda…

- Mulți dintre strainii care ajung sa munceasca in Romania și, inevitabil, iau contact cu realitațile de aici, dar și cu sistemul de legi din Romania, declara, deseori cu naduf, ca problema noastra nu este ca nu avem legi. „Aveți, spun ei, destule legi, unele chiar bune. Problema voastra este ca nu le…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, potrivit careia cuantumul alocatiei de hrana in unitatile sanitare publice se va actualiza anual in functie de rata inflatiei si nu poate fi mai mic de 22 lei…

- Val de critici pe pagina de Facebook a Partidului Național Liberal, dupa postarea de vineri in care formațiunea explica soluția gasita pentru eliminarea pensiilor speciale, char și dupa decizia CCR de joi. „NU este necesara o noua lege de desființare a pensiilor speciale pentru parlamentari (…) Pensiile…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, joi, exceptiile de neconstitutionalitate privind legea prin care au fost eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor, astfel ca alesii vor avea din nou dreptul la pensii, la finalul mandatului. Exceptiile de neconstitutionalitate privind Legea 7/2021…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect de lege prin care cresc pedepsele si amenzile in cazul actiunilor de cruzime fata de animale, fiind introdusa și zoofilia in aceasta categorie. Legea merge la promulgare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii…