- Președintele Joe Biden a declarat marți ca nu este sigur ca va mai candida pentru inca un mandat la urmatoarele alegeri prezidențiale fara prezența republicanului Donald Trump. „Daca Trump nu se prezinta, eu nu sunt sigur ca ma voi prezenta”, a spus președintele Biden, citat de CBC News, la un miting…

- Sapte din zece romani (69%) considera ca statutul de membru al Uniunii Europene aduce beneficii Romaniei, procentul situandu-se in media UE, releva cel mai recent Eurobarometru realizat de Parlamentul European, care mai arata ca 75% dintre romani spun ca ar merge sa voteze daca alegerile europene ar…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca a declarat joi, la evenimentul de lansare a Sistemului de Garantie-Returnare, ca in fiecare an, in Romania avem aproximativ 116 kg de ambalaje pe cap de locuitor, din care se recicleaza mai putin de jumatate iar in Dunare pe zi ajung aproximativ 4,2…

- ”Este important sa spunem ca in fiecare an, in Romania, conform datelor statistice, avem aproximativ 116 kg de ambalaje, de deseuri, pe cap de locuitor, din care se recicleaza mai putin de jumatate. De asemenea, tot din date stim ca in Dunare pe zi ajung aproximativ 4,2 tone de ambalaje, ceea ce inseamna…

- USR anunta ca a strans peste 75.000 de semnaturi pentru sustinerea legilor care interzic amplasarea salilor de pacanele in apropiere de scoli, locuri de joaca, spitale, biserici si centre culturale, la parterul blocurilor, la sate ori langa alte sali de jocuri de noroc. Dintre acestea, un numar de 2.265…

- In perioada 18 octombrie ndash; 5 noiembrie, tinerii care doresc sa devina jandarmi se pot inscrie pentru a participa la concursul de admitere in institutiile de invatamant postliceal ale Jandarmeriei Romane, unde sunt disponibile 700 de locuri pentru sesiunea octombrie 2023 februarie 2024, dupa cum…

- Lupta in PNL pentru primele cinci locuri eligibile la alegerile europarlamentare de anul viitor este in plina desfașurare, dar, in mare, s-a cam batut in cuie ce liberali vor merge cinci ani la Bruxelles, din 2024. Conducerea PNL a luat in calcul ca la alegerile europarlamentare de anul viitor, cinci…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani. Temperaturile vor fi mai scazute in aceasta perioada a anului. Iata cum va fi vremea in mai multe zone ale Romaniei!