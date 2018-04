Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Partidului National Liberal au anuntat, luni, dupa sedinta Biroul Executiv al Partidului National Liberal, ca vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii, Sorina Pintea.

- PNL solicita demisia ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pentru "haosul creat prin scaderea salariilor in sanatate", liberalii apreciind ca si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ar trebui sa o urmeze, daca se confirma ca aceasta a dat o circulara pentru cele mai mari sporuri Serviciului Judetean…

- Guvernul Viorica Dancila discuta, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta cu mai multe modificari ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele sa opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri daca se incadreaza sub plafonul de un milion de euro. In plus, se va discuta și despre…

- Teoretic, de la 1 martie, medicii și asistenții medicali primesc salarii marite intre 70% și 172% fața de luna ianuarie a acestui an, cand s-a acordat o majorare de 25% a salariului de baza, cu tot cu sporuri, potrivit oficialilor. Profesioniștii din Sanatate se pot declara mulțumiți, mai ales ca li…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca de la 1 martie toti medici si asistentele vor primi majorari salariale, salariile acestora fiind aferente grilei realizate pentru anul 2022, afirmand ca un medic primar care castiga un salariu de 4.000 de lei va primi 15.000 de lei, informeaza…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, depusa de liberali, a fost respinsa miercuri de plenul Camerei Deputatilor, cu 96 de voturi "pentru", 157 de voturi "impotriva"si 16 abtineri.

- Liberalii au depus marti, la Camera Deputatilor, o motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, in care afirma ca se impune demiterea acesteia din cauza "incompetentei de care a dat dovada".

- "Pot sa va spun ca Ministerul Sanatatii a initiat o campanie de vaccinare antirujeolica si in fiecare luna 20.000 de parinti refuza sa isi vaccineze copiii. Am intrebat siderata: in fiecare luna sau intr-un interval de timp? Mi s-a spus: in fiecare luna. Cred ca in acest moment Legea vaccinarii trebuie…