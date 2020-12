PNL digitalizează tot: Vom reglementa și omologa EA Sports în România Statul roman nu iși permite sa ignore domeniul sporturilor electronice (Esports), deoarece aceasta activitate este practicata de sute de mii de tineri, are milioane de fani iar industria din jurul acestor competiții poate genera venituri consistente pentru jucatori, angajatori și bugetul de stat. In prezent, Romania nu are un cadru legislativ care sa reglementeze acest domeniu, care sa sprijine organizarea acestor competiții și care sa ofere condiții normale de fiscalizare a acestor activitați. Deși avem una dintre cele mai mari viteze la internet din regiune, suntem departe de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

