- Parlamentarii se intalnesc de la ora 12.00 sa dezbata și sa voteze moțiunea de cenzura. Marile partide și-au pregatit mai multe scenarii de acțiune in funcție de rezultatul votului. PLANUL Partidului Național Liberal VARIANTA A Loading... Moțiunea…

- Deputata Corina Bogaciu si senatorul Emanuel Botnariu, ambii alesi in Ilfov, s-au intors in PSD. Corina Bogaciu, nepoata primarului din Voluntari, Florin Pandele, plecase la Pro Romania, iar Botnariu activa ca neafiliat. Gabriela Firea, sefa organizatiei Ilfov, va face parte din echipa lui Marcel Ciolacu…

- Liderii PSD se reunesc la începutul saptamânii viitoare în ședința Comitetului Executiv pentru a decide strategia partidului pe urmatoarea perioada. Surse social-democrate au declarat pentru HotNews.ro ca pe ordinea de zi se afla tema depunerii moțiunii de cenzura dr și alianțele la…

- PNL a decis luni, in sedinta Biroului Executiv a partidului, sa-i primeasca pe Daniel Constantin si Sorin Cimpeanu, fosti membri Pro Romania, care vor face parte din conducerea centrala a liberalilor, sustin surse „Adevarul”. Pe langa cei doi, PNL i-a recrutat si pe ceilalti parlamentari de la Pro Romania…

- Biroul Permanent provizoriu al PSD se reuneste luni pentru a discuta organizarea Congresului din februarie, strategia politica viitoare si acordurile incheiate cu sindicatele in campania electorala pentru alegerile prezidentiale. "Sunt multe lucruri de facut, e un timp foarte scurt, am un…

- Conducerea colectiva a PSD in frunte cu Marcel Ciolacu a luat miercuri, in Parlament, primele decizii:1. Se vor organiza alegeri interne in mai multe filiale județene unde fie sunt lideri interimari, fie mandatul liderilor a expirat. Bucureștiul (Gabriela Firea) și Clujul (Liviu Alexa) sunt…

- Un nucleu dur din PSD, inițiat de președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, s-a intrunit, ieri dupa-amiaza, pentru a bate in cuie planul de debarcare a Vioricai Dancila de la conducerea partidului....

- In PSD circula cu titlu de zvon ca fostul premier Sorin Grindeanu ar putea sa revina in partid. Surse social-democrate au relatat STIRIPESURSE.RO ca varianta ar fi fost avansata dinspre Pro Romania pentru a deschide ușa unei apropieri intre cele doua partide. Exista voci in PSD și Pro Romania care…