Ploieștiul – gazda noii ediții a manifestărilor „Armata României este a mea!” N. D. Incepand de astazi, timp de cateva zile, respectiv pana pe 22 septembrie, Ploieștiul va fi gazda manifestarii ”Armata Romaniei este a mea”, in cadrul careia vor avea loc evenimentele ”Secretele Marii”, ”Acei oameni minunați și mașinile lor zburatoare”, ”Noi suntem tereștrii”. Aflate anul acesta la cea de-a doua ediție, acțiunile au drept scop promovarea carierelor militare și civile conexe in randul tinerilor, prin mijloace demonstrative și expoziționale, proiecții video și prezentari directe ale celor implicați in procesul de cercetare, invațamant și aplicație instructiva. Potrivit organizatorului… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

