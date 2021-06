Stiri pe aceeasi tema

- In județul Alba vom avea, vineri, temperaturi maxime de 33 – 34 grade Celsius. Maximele vor scadea incepand de sambata, pana la valori de 28 – 29 grade Celsius. De asemenea, sunt anunțate condiții de instabilitate atmosferica, ploi și furtuni in unele zone din județ. La munte, temperaturile minime…

- Vremea continua sa se incalzeasca treptate, iar temperaturile maxime vor atinge 39 grade Celsius, motiv pentru care meteorologii au emis un cod galben și cod portocaliu de canicula in mai multe zone ale țarii.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu pentru ziua de miercuri, care anunța „val de caldura și disconfort termic accentuat”. „In județele Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare și Timiș, valul de caldura se va intensifica, va fi canicula și disconfortul termic accentuat.…

- Odata cu avansul spre regiunea țarii noastre a dorsalei Anticiclonului Azoric, o masa de aer foarte cald, dinspre nordul Africii, este antrenata spre Romania și aduce un prim val de canicula și la noi. Canicula care va atinge valori chiar extrem prin vestul și sud-vestul țarii, unde vom avea zile in…

- Potrivit ANM, in perioada 13 iunie, ora 10:00 - 15 iunie, ora 23:00, in jumatatea de est a tarii si local la munte vor fi averse insemnate cantitativ, descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat grindina. Ploile vor avea si caracter torential, iar in intervale scurte de timp sau prin…

- Specialiștii au emis o atenționare hidrologica pentru fenomene imediate de tipul cod galben de inundații valabila luni, pana la miezul nopții, pe mai multe rauri din județele Bihor și Arad. Ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si a propagarii, se pot produce scurgeri importante…

- Meteorologii au emis duminica dupa-amiaza avertizari Cod galben de furtuna valabile in patru județe din țara. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, sunt vizate Arad, Bihor, Timș și Satu Mare. In aceste zone se vor semnala intensificari ale vantului cu rafale de 55-65 km/h și izolat peste…

- Vremea. Avertizare METEO Cod galben, emisa de ANM in 5 judete din tara Vantul va sufla tare, cu viteze la rafala 60…65 km/h, izolat 70 km/h. Alerta vizeaza zona joasa a judetelor Caras-Severin, Arad, Bihor, Timis si Hunedoara. Codul galben este valabil miercuri de la ora 21.30 pana la ora 1.00.