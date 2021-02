Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna puternica cu grindina, ploaie puternica, fulgere si tunete s-a produs sambata seara in Bucuresti, informeaza Antena 3. Capitala si mare parte din tara se afla sub o avertizare meteo de vant puternic, emisa de ANM, valabila pana luni, 1 martie 2021. Fenomentele meteo specifice verii…

- Dupa temperaturi de 22 de grade, iarna revine in 1 martie, anunța directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu. De la temperaturile de peste 20 de grade din ultimele doua zile, care au reprezentat cele mai ridicate valori pentru o zi de 25 și, respectiv, de 26 februarie,…

- Meteorologii anunta ca, in nordul si centrul Moldovei si zona montana limitrofa, va ninge, incepand de vineri dupa-amiaza si pana duminica, fiind asteptate insa si lapovita, ploaie si depuneri de polei. In aceste zone, vremea se va raci, iar temperaturile maxime vor fi negative, relateaza News.ro.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de vant, valabil in data de 4 februarie, intre orele 6 dimineața și 21. Fenomene vizate constau in intensificari ale vantului. Meteorologii spun ca in intervalul menționat, vantul va avea intensificari temporare in nord-vestul și centrul țarii…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat, vineri, prognoza meteo pentru perioada 4.01.2021 - 1.02.2021. Saptamana 4.01.2021-11.01.2021: Conform meteorologilor, in aceasta saptamana, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada, in toate regiunile,…

- Meteorologii anunța ca prognoza meteo pentru luna ianuarie 2021 indica temperaturi mai ridicate decat in mod obișnuit și precipitații normale. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au publicat in prima zi de Craciun buletinul cu estimarea valorilor termice și a precipitațiilor pentru…

- Mare atenție la drum! Meteorologii au emis, joi, avertizari nowcasting Cod galben de ceața, ploaie și polei, valabile in județe situate in regiunile Muntenia și Moldova. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 22:00, in judetul Ilfov, local, se va semnala ceata, fenomen ce…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca Bucureștiul se va confrunta miercuri cu un codul galben de vreme severa. Sunt așteptate fenomene meteo sub forma de burnița și ploaie, care vor favoriza depuneri de polei.Atenționarea meteo de cod galben de polei in București a intat in vigoare miercuri,…