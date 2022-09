Stiri pe aceeasi tema

- Oameni in trening, de Robert Șerban, Editura Polirom Privirea poate sa parcurga multe dintre intamplarile și mișcarile care pot sa incapa in calatoriile ei care au loc intr-o zi, Post-ul PLAYBOOK – Gabriel ENACHE – Faptul divers apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Expoziție Valentin Iordanescu, pictura-grafica, Galeria Framing Art Arta se pune intotdeauna la dispoziția vederii, la indemana privirii și incurajeaza astfel pornirea, inceperea acestui dialog, a acestui permanent schimb de impresii, Post-ul PLAYBOOK – Gabriel ENACHE – Energii. Flux și reflux apare…

- Ale noastre dintru ale noastre, de Moni Stanila, Casa de Editura Max Blecher Dragostea propune și presupune dialoguri de lunga durata, impune și expune cuvintele care ies din cele Post-ul PLAYBOOK – Gabriel ENACHE – Cuvintele inimii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Apropierea sangelui, de Ion Șerban Drincea, Editura Junimea Timpul aduce la un loc și desface fiecare rost și moment al unor varste, al orelor in care ele se pot face Post-ul PLAYBOOK – Gabriel ENACHE – Varstele, orele poeziei apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sufletul lumii, de Camelia Cavadia, Editura TREI Nimic nu invelește mai bine un corp și sufletul lui decat cuvintele, iar aceasta calda acoperire nu ascunde, ci face in așa fel Post-ul PLAYBOOK – Gabriel ENACHE – Patura calda a poveștii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- adorabilii etrusci, de bogdan-alexandru stanescu, Editura CHARMIDES Poezia memoreaza și pastreaza imagini și amintirile lor pentru mult timp și in stari aproape perfecte, și doar rareori sunt influențate de amestecul Post-ul PLAYBOOK – Gabriel ENACHE – Clasorul apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- cantec in cenușa, imnuri orfice, de Ecaterina Petrescu Botoncea, Editura KAFKA Puterea cuvintelor nu se lasa masurata, sau nu trebuie, dar poate fi intotdeauna citita, adaugata sieși de cel care Post-ul PLAYBOOK – Gabriel ENACHE – Relatari despre cer apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Jurnal de Pusta, de Borco Ilin, Editura Humanitas Nu este ușor sa te lași prada ințelegerii, sa accepți ca poți sa cuprinzi cu mintea și cu cuvintele tale intremarile, alcatuirile Post-ul PLAYBOOK – Gabriel ENACHE – Pe culmile ințelegerii apare prima data in Gazeta Dambovitei .