- Ministerul Agriculturii si dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna iunie si in trimestrul II al anului 2022, suma…

- Comisia Europeana a rambursat, miercuri, Romaniei suma de 79,06 milioane de euro, care reprezinta cheltuielile efectuate de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) in iunie 2022, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat al Ministerului…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna mai 2022, potrivit unui comunicat remis, joi, Agerpres. Suma autorizata la plata este in valoare de 1,436…

- APIA efectueaza plata ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura aferenta trimestrului I al acestui an. Mai exact, Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata aferenta ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura, pentru cantitațile utilizate…

- APIA anunta plata ajutorului de stat pentru cresterea animalelor. Procesul se va desfasura prin Centrele Judetene, care vor solutiona plata solicitata prin cererile aferente serviciilor prestate in luna aprilie 2022.Suma autorizata la plata este in valoare de 1.397.896,79 lei si se acorda de la bugetul…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza prin Centrele Județene plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna martie și/sau trimestrul I al anului 2022, in funcție de opțiunea asociațiilor…