Platforma de recrutare online BestJobs are un nou director general

Stiri pe aceeasi tema

- Calin Fusu, actionar majoritar al Neogen, preia de la 1 octombrie functia de director general al Vivre Deco. ”BestJobs, una dintre cele mai importante companii din domeniul recrutarii online din Romania, anunta numirea lui Andrei Frunza in pozitia de chief executive officer. Noul CEO va coordona strategia…

- Ministerul Educatiei Naționale a anuntat ca, de miercuri, se lanseaza concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, conform calendarului aprobat, iar pentru eficientizarea si transparentizarea procesului de inscriere va fi utilizata…

- Ministerul Educatiei anunta ca de miercuri se lanseaza concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, conform calendarului aprobat, iar pentru eficientizarea si transparentizarea procesului de inscriere va

- Doi din zece salariați romani spun ca vor continua cu siguranța sa lucreze, chiar și doar part-time, dupa ce ies la pensie, iar alți șase salariați din zece iau in calcul aceasta posibilitate. Aceasta situație este prezentata in rezultatele unui sondaj de opinie realizat de platforma de recrutare online…

- ”Peste sase din zece angajati romani spun ca nu au in prezent un plan pentru suplimentarea veniturilor cand vor fi pensionari, cum ar fi pensii private sau active imobiliare pe care le pot inchiria sau vinde, bazandu-se strict pe banii pe care ii vor incasa din pensia de stat. In aceste conditii, doi…

- Tinerii la inceput de cariera sunt tot mai activi in cautarea primului job, iar cele mai cautate pozitii sunt in vanzari, IT & telecom, financiar si digital, arata datele platformei de recrutare online BestJobs. Nivelul aplicarilor pe job-uri entry-level sau care nu necesita experienta a ajuns…

- Un numar de 47% dintre salariatii participanti la un studiu realizat de BestJobs iau in considerare sa renunte la statutul de angajati si sa devina freelanceri, potrivit unui comunicat remis miercuri de platforma de recrutare, informeaza Agerpres. Motivatia a 44% dintre respondenti de a deveni…

- Ministerul de Interne a scos la concurs trei posturi importante de șefi de arme – director general al Direcției de Protecție Interna (fosta “Doi ș-un sfert”), director general al Poliției Capitalei și inspector general al Jandarmeriei Romane. Pentru postul de șef al Jandarmeriei, candidații trebuie…