Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova confirma autenticitatea documentului, facut public ieri, de catre fostul deputat al Platformei DA Alexandr Slusari, cu privire la averile lui Dorel Musteața și Ninei Cernat. Documentul a fost remis catre PG.

- Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova confirma autenticitatea documentului, facut public ieri, 23 noiembrie de fostul deputat Alexandru Slusari, care ii vizeaza pe membrii CSM, Dorel Musteața și Nina Cernat, transmite Noi.md cu referire la tv8.md. „Confirmam autenticitatea documentului.…

- Serviciul de Informații și Securitate de comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale desfașoara masuri procesuale, inclusiv percheziții in privința unui ex-director al Agenției Servicii Publice.

- Procurorii Anticorupție solicita 30 de zile de arest pentru șeful adjunct suspendat al Procuraturii Generale, Ruslan Popov. Acesta a fost reținut sambata, 9 octombrie, pentru 72 de ore. Procuratura Generala, a menționat într-un comunicat de presa, faptul ca adjunctul suspendat al PG…

- Igor Dodon, liderul pro-rus al Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), a plecat intempestiv marti la Moscova dupa reținerea pentru 72 de ore într-un dosar penal a procurorului general Alexandr Stoianoglo, relateaza presa de peste Prut, citata de Agerpres.Sotoianoglo a fost…

- Fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, sotia acestuia, precum si juristul de incredere al familiei au fost pusi oficial sub invinuire de procurori. Procuratura Anticoruptie a retinut in actiunile celor trei comiterea escrocheriei si spalarii de bani, ambele savarsite in proportii deosebit…

- In aceasta dimineața, ofițerii CNA, SIS și procurorii au descins cu percheziții la Aeroportul Internațional Chișinau, informația fiind confirmata de catre Angela Cibotaru-Starinschi, ofițerul de presa al CNA. “Sintem la Aeroportul Internațional Chișinau, unde desfașuram acțiuni intr-un dosar de corupție,…

- Serviciul de Informații și Securitate (SIS) anunța ca astazi, 6 septembrie, a fost creata o subdiviziune cu atribuții in domeniul verificarii de integritate. Potrivit SIS, scopul a fost de a eficientiza realizarea obiectivelor prin valorificarea și generalizarea bunelor practici internaționale,…