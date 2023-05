Stiri pe aceeasi tema

- Mateu Alemany (60 de ani), directorul sportiv de la FC Barcelona, a annuțat deja clubul ca va pleca pe 1 iulie, deși mai avea contract pana in 2024. Al doilea om ca importanța din conducerea catalanilor ar urma sa se ocupe de consultanța cu privire la transferurile din vara, dupa cum a anunțat FC Barcelona…

- Bayern vrea sa rezolve problema din centrul atacului cu Randal Kolo Muani (24 de ani) de la Eintracht Frankfurt. Ramasa descoperita dupa plecarea lui Robert Lewandowski la Barcelona de vara trecuta, bavarezii inca sunt in cautarea unui varf. Randal Kolo Muani, pe lista lui Bayern Potrivit specialistului…

- Arsenal a facut un nou pas greșit in lupta la titlu din Premier League! „Tunarii” au reușit doar un rezultat de egalitate, 2-2, cu West Ham. Juventus a oferit și ea un rezultat surprinzator, fiind invinsa de Sassuolo. Barcelona a facut doar 0-0 cu Getafe, in tima ce Manchester United a caștigat cu Nottingham…

- Tehnicianul Pep Guardiola a declarat ca Manchester City are grija de atacantul Erling Haaland „24 de ore din 24", din cauza taliei atacantului de 1.94 metri si a valorii sale, relateaza The Guardian. Haaland, care a costat 51 de milioane de lire sterline in vara, a marcat 45 de goluri pentru City, un…

- Real Madrid, Barcelona și Juventus nu au renunțat la proiectul separarii de UEFA și a organiza o competiție paralela, dar cu caștiguri mai mari. Ba din contra, au pregatit din umbra demararea intrecerii, care ar urma sa se produca in mai puțin de doi ani, dupa cum anunța ziarul spaniol Mundo Deportivo. …

- Newcastle United are parte de un sezon foarte bun in Premier League, „coțofenele” fiind in lupta directa cu Manchester United și Tottenham pentru un loc in UEFA Champions League. Formația antrenata de Eddie Howe se gandește deja la sezonul urmator și a țintit un fotbalist de top din Serie A.

- Fosta iubita a lui Ionuț Radu este acum intr-o relație cu Dusan Vlahovic, atacantul pe care Juventus a platit 70 de milioane de euro. Fanii torinezi nu sunt foarte incantați jucatorul sarb și ii reproșeaza faptul ca marcheaza rar, iar Carolina Stramare a acordat un interviu in care le-a transmis suporterilor…

- Aston Villa - Arsenal, meci contand pentru etapa a 24-a din campionatul Angliei, este programat, sambata, 18 februarie, de la ora 14:30, pe Villa Park din Birmingham, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 1.