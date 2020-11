Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a afirmat, joi seara, la prezentarea Planului National de Redresare si Rezilienta ca ”Guvernul liberal face din nou diferenta” si a prezentat din timp, intr-un mod transparent, planurile pentru viitorul Romaniei. ”Conturile sunt pregatite, sa vina banii”, si-a inceput Citu discursul. …

- Autoritatile prezinta Planul national de redresare economica si rezilienta Foto arhiva În România, autoritatile prezinta joi seara Planul national de redresare economica si rezilienta în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Finantarea va fi asigurata din fonduri…

- ”Traversam o perioada extrem de dificila cu restrictii si constrangeri ale caror efecte negative le-am resimtit cu totii. Avem de gestionat provocarile crizei sanitare, insa in egala masura trebuie sa pregatim masurile pentru dezvoltarea tarii noastre. Modelul axat pe consum a neglijat tocmai investitiile,…

- Klaus Iohannis va participa, joi, la lansarea proiectului Planului National de Redresare si Rezilienta.La eveniment vor mai participa premierul Ludovic Orban si membrii Cabinetului sau. "Este un plan...

- Autostrada care sa lege Moldova de Ardeal lipsește din Planul de Redresare și Reziliența intocmit de Guvernul Orban și discutat, in stadiu de proiect, cu președintele Klaus Iohannis. Pe lista marilor proiecte nu se afla nici A13, Brașoc-Bacau, nici... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Guvernul va prezenta in perioada urmatoare un program national de reabilitare a sistemelor de termoficare, in cadrul Facilitatii de redresare si rezilienta, a anuntat, marti, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. El a semnat, marti, in prezenta premierului, alaturi de primarul general al Capitalei,…

- Secretarul de stat Calin Bota, care candideaza și pentru funcția de deputat din partea PNL Maramureș, a declarat dupa intalnirea de vineri de la Consiliul Județean, cu președintele Klaus Iohannis, ca guvernul liberal va aloca 33,5 miliarde de euro pentru NextGenerationEU, fondul de relansare economica.…