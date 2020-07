Plante care răcoresc casa. NU vei mai avea nevoie de aer condiționat Știai ca exista plante care racoresc casa? N-o sa mai ai nevoie de aerul condiționat. Bonus, improspateaza și aerul. 1. Aloe vera Planta este binecunoscuta pentru proprietațile sale vindecatoare. Insa știai ca ajuta la scaderea temperaturii din camera in timpul nopților calduroase de vara? In plus, Aloe vera filtreaza aerul din camera și anihileaza toxine precum formaldehidele, transmite sfatulpar Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- 1. Aloe vera Planta este binecunoscuta pentru proprietatile sale vindecatoare. Insa stiai ca ajuta la scaderea temperaturii din camera in timpul noptilor calduroase de vara? In plus, Aloe vera filtreaza aerul din camera si anihileaza toxine precum formaldehidele. 2. Palmier Areca Palmierul…

- Plantele naturale infrumusețeaza orice colț al casei, aduc lumina și de cele mai multe ori purifica aerul din interior. Insa, pentru ca nu toate plantele naturale supraviețuiesc in interior in orice condiții, iți prezentam ce plante de apartament se potrivesc cel mai bine in camera de zi, dormitor sau…

- Un barbat de 40 de ani din India a murit dupa ce rudele i-au scos din priza ventilatorul care il ținea in viața. Familia l-a deconectat din greșeala de la aparate pentru a porni aerul condiționat.

- Un barbat de 40 de ani, internat in spital și mutat dupa ce mai mulți pacienți s-au infectat cu noul coronavirus, a murit dupa ce rudele au scos din priza ventilatorul care il ținea in viața. Potrivit primelor informații, motivul ar fi fost pornirea unui aer condiționat portabil.

- Prezentatorul de televiziune Madalin Ionescu a trecut de partea celor care cred in teorii ale conspiratiei privind pandemia de coronavirus. El a comentat pe marginea diagnosticului pus de medici artistului Marcel Pavel, internat la „Matei Bals“, ca urmare a infectiei cu Sars-CoV-2.

- In aceasta perioada circula multe mituri cu privire la raspandirea noului coronavirus, iar unul dintre ele este ca virusul ar putea sa se transmita prin aerul condiționat. Doctorul și președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a zis ca noul coronavirus nu se poate transmite prin…

- Aerul condiționat din cladiri nu raspandește in niciun fel coronavirusul, insa expunerea la soare ajuta la scaderea rezistenței virusului. Sunt explicațiile date de președintele Societații Romane de Microbiologie, medicul Alexandru Rafila, pentru cei care ... The post Coronavirus. Alexandru Rafila:…

- Odata cu apropierea verii, oamenii vor sa stie daca pot folosi sau nu sistemul de climatizare. Dupa un prim studiu efectuat de chinezi, au urmat altele realizate in SUA. Si acum stim ce avem de facut.