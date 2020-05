Planta care taie pofta de mîncare Este unul dintre cele mai folosite condimente, insa puțini știu ca rozmarinul iți vine in ajutor in lupta impotriva kilogramelor in plus. Rozmarinul ajuta la scaderea in greutate datorita capacitații de descompunere a grasimilor și de reducere a poftei de mincare. Daca vrei rezultate rapide, bea ceai de rozmarin. Trebuie insa sa știi ca aceasta dieta este recomandata doar pe un termen scurt. Cea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 30 apr – Sputnik. Tot mai mulți moldoveni descopera și indragesc cartofii cu miezul violet. Producatorii i-au scos pe piața sub denumirea de „cartofi mov”. Cei livrați in Chișinau de proiectul „Cartoful Rașcovean” sunt violet intens de-a binelea sau albastru-violet (indigo). Soiul se…

- Mod de preparare Rulouri din file de salau Speli si cureti morcovii, apoi ii pui intregi la fiert impreuna cu condimentul. Cand sunt gata ii lasi sa se raceasca, apoi pe fiecare morcov infasori cate un file crud, in spirala. Ca sa nu se desprinda le prinzi cu scobitori. Ungi fileurile cu uleiul…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau au inregistrat pana acum cinci dosare penale pentru „Zadarnicirea combaterii bolilor”. Ultimul dateaza de la sfarsitul saptamanii trecute si il are protagonist pe un tanar care, pentru a face rost de dulciuri, a improvizat o funie din cearsafuri.

- Este extrem de curios ca o planta care s-a bucurat de recunoastere si apreciere secole la rand este inca extrem de dezbatuta. Desigur, este vorba despre planta de cannabis, folosita dintotdeauna in scopuri medicinale si recreative. Planta de cannabis sau de marijuana este una dintre putinele plante…

- Cum functioneaza aceasta teorie? Aroma puternica a mentei distrage atentia de la mancare.Menta are o mulțime de beneficii uimitoare pentru sanatate:- Trateaza acneea - Amelioreaza durerile de cap si migrenele - Indeparteaza paduchii - Reduce intensitatea crampelor menstruale - Diminueaza durerile -…

- Ce mancam azi? Ce este la meniu? Cine merge sa ia de mancare? Va suna cunoscut? De obicei iei pranzul in oraș sau la birou? MAGAZIN SALAJEAN iți prezinta, in fiecare zi, oferte intr-un singur loc! De luni pana vineri, incepand cu ora 11, suntem ghidul tau pentru alegerea mesei de pranz! La un click…

- SCMU Craiova a invins in aceasta seara CSO Voluntari și a bifat al patrulea succes consectiv in Grupa Galbena , ceea ce l-a mulțumit pe Dragoș Diculescu, jucatorul oltenilor. Acesta considera ca echipa a avut pofta de joc in aceasta seara, cu CSO Voluntari și ca victoria era inevitabila. De asemenea,…

- Puneti uleiul in vas. Turnati faina peste ulei si amestecati-le timp de 5 minute deasupra flacarii medii de aragaz. Adaugati laptele cald si bateti constant amestecul cu un tel. Separat bateti cele 2 oua, adaugati-le in amestecul de mai sus impreuna cu sarea, piperul si nucsoara (dupa gust) si lasati-le…