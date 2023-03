Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anunțat, miercuri, ca a depus plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, pentru ca il mentine in functie pe actualul manager al Spitalului Sfantul Spiridon din Iasi, Dan Dimofte, potrivit…

- Fostul manager al Spitalului „Sf. Spiridon" a fost si el inclus de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in reteaua Tesloianu. Ioan Barliba este acuzat de neglijenta in serviciu in forma continuata. „Suspectul, in calitatea de fost manager al unitatii medicale, a semnat…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a precizat ca are informatii despre un alt centru universitar din Romania unde s-ar fi refolosit stimulatoare cardiace pe parcursul ultimilor 14 ani. El a prezentat documente care dovedesc ca practica reutilizarii dispozitivelor medicale prelevate de la decedati era cunoscuta,…

- Procurorii Parchetului General spun ca medicul cardiolog Dan Tesloianu, de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, a creat o rețea inca din 2017, in care diferiți medici ii furnizau stimulatoare cardiace „extrase din cadavre”, pe care el apoi le implanta, contra cost, pacienților. Procurorii il acuza și…

- Anchetatorii au confiscat vineri sume importante de bani dar si opere de arta ale unor pictori cunoscuti in dosarul medicului iesean Dan Tesloianu. "In urma celor 24 de perchezitii efectuate ieri, 17 februarie, de catre politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si Directiei de Investigatii…

- Surse judiciare au explicat pentru „Ziarul de Iasi" ca principalul vizat de ancheta procurorilor de la Spitalul Judetean de Urgente „Sfantul Spiridon" din Iasi este dr. Dan Tesloianu, medic primar cardiolog, care a coordonat echipa ce se ocupa cu implantarea dispozitivelor intracardiace la Clinicii…

- Recent, Federația Romana de Hochei a trimis la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție o plangere penala de abuz in serviciu impotriva Ministerului Sporturilor și a ministrului Eduard Novak. Razboiul dintre parți continua dupa ce Ministerul Sportului a anulat Adunarea Generala din…

- Federatia Romana de Hochei pe Gheata a facut o plangere penala pentru abuz in serviciu la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe numele ministrului Sportului, Eduard Novak, si al unor functionari din minister, invocand prejudicii aduse FRHG in urma unor