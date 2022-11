Planeta se topește. Temperaturile din Europa au crescut de două ori mai mult decât media globală a ultimilor 30 de ani Concret, vremea s-a incalzit in Europa cu jumatate de grad Celsius la fiecare 10 ani, astfel ca in viitorul nu prea indepartat iernile vor fi tot mai scurte și blande, in timp ce verile vor fi cu adevarat caniculare. Planeta se topește, temperaturi uriașe in Europa Raportul Organizației Meteorologice Mondiale (OMM) anunța ca Europa s-a incalzit mai rapid decat orice alta zona de pe Pamant, rezultatele fiind publicate cu o saptamana mai devreme de summitul climatic COP 27 din Egipt, conform Biziday.ro. OMM avertizeaza ca daca statele lumii nu reduc emisiile formate dupa arderea combustibililor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

