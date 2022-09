Vești bune pentru sertarul cu idei de filme scurte! Pana pe 12 septembrie, proiectele de scurtmetraj de animație au șansa de a intra in pre-producție. Creatorii lor – regizori și producatori de film de animație din Romania și Republica Moldova – sunt invitați sa se inscrie pana atunci la cea de-a 4-a ediție Pitch, please!. Devenit deja o tradiție a Festivalului Internațional de Film de Animație, concursul de proiecte le ofera creatorilor șansa de a-și prezenta ideile in fața unui juriu profesionist, dar și ocazia de a parcurge pașii importanți in pregatirea pentru participarea la un pitch. Drumul…