- In ciuda temperaturilor mult peste valorile normale, intr-o piata din Capitala, carnea si produsele lactate sunt tinute in conditii periculoase, acestea fiind „protejate” doar de icoane ce se afla in preajma lor.

- A inceput un nou sezon de distracție la Aqua Club Bacau. Cele 7 piscine ale complexului de la Gheraiești va așteapta și in acest an pentru a mai domoli arșița. Programul incepe zilnic de la ora 9.00 dimineața (lunea, la ora 10.00) și se termina... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- La inceput de sezon estival, patronii zonelor de odihna se intrec in oferte pentru clienti. Cei care vor sa mearga la piscina trebuie sa cheltuie minimum o suta de lei. Pe langa asta, se mai adauga si banii pentru bauturi racoritoare si pentru mancare.

- Inspectorii de la Directia de Sanatate Publica au finalizat ancheta epidemiologica de la fast-food-ul Agapa • Rezultatele analizelor de laborator au aratat ca unitatea alimentara era un pericol urias pentru sanatatea iesenilor • 134 de persoane, inclusiv copii cu varsta sub 10 ani, au ajuns la spital,…

- Focar de infecție intr-un parc din Ploiești! Un ploiestean a trimis mai multe fotografii realizate in parcul de langa Școala 29, din zona de vest a Ploieștiului. In imagini se observa ca parcul este plin de gunoaie, inclusiv in casuțele din locul de joaca, iar mobilierul este deteriorat.…

- Zeci de romani care traiau in condiții inumane, intr-un imobil din Berlin, ocupat ilegal, au fost evacuați luni, in urma unei intervenții a trupelor speciale germane. Vezi galeria foto + 4 + 4 Luni, 16 aprilie, 120 de polițiști inarmați și echipați ca in cazul unui atac cu arme chimice, au descins intr-un…