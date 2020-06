Stiri pe aceeasi tema

- Pirotehnistii ISU Harghita au intervenit, duminica, pentru neutralizarea mai multor piese de munitie neexplodata descoperite in localitatea Lunca de Sus, se arata intr-un comunicat al institutiei.Echipa pirotehnica a identificat, ridicat, transportat si depozitat, in vederea distrugerii ulterioare,…

- Grupa Pirotehnica a Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava s-a aflat timp de trei zile, in perioada 11-13 mai, in satul Neagra, orașul Broșteni, unde a fost organizata o misiune de colectare de muniție de razboi descoperita zilele trecuta, urmata de o acțiune de distrugere in condiții ...

- Pirotehnistii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita au intervenit, luni, pentru ridicarea in siguranta a unui element de munitie gasit de un barbat pe o strada din Miercurea Ciuc. Potrivit ISU Harghita, este vorba despre o lovitura de aruncator de calibru 82 mm, provenind, cel mai…

- Pirotehnistii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita au intervenit, luni, pentru ridicarea in siguranta a unui element de munitie gasit de un barbat pe o strada din Miercurea Ciuc, informeaza Agerpres.Purtatorul de cuvant al ISU Harghita, Alina Ciobotariu, a informat ca un cetatean…

- Pirotehnistii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita au intervenit, luni, pentru ridicarea in siguranta a unui element de munitie gasit de un barbat pe o strada din Miercurea Ciuc, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al ISU Harghita, Alina Ciobotariu, a informat ca un cetatean…

- O echipa de pirotehnisti din cadrul Detasamentului de Pompieri Resita a intervenit miercuri, de urgenta, pentru asanarea de munitie ramasa neexplodata din timpul celui de-al doilea razboi mondial, in zona centrului civic al municipiului, potrivit Agerpres. "In jurul orei 12,00, echipa de pirotehnisti…

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, miercuri, o vizita la Centrul National de Conducere si Coordonare a Interventiei (CNCCI). Potrivit agendei sefului statului, vizita la CNCCI va avea loc la ora 12,30. Centrul a fost activat pe 17 martie, la o zi dupa decretarea starii…

- Un proiectil exploziv si doua grenade defensive au fost gasite, luni, in doua parauri din comuna Lunca de Jos, la fata locului intervenind echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, care le-a ridicat si le-a depozitat in siguranta.Potrivit Biroului de Presa…