Stiri pe aceeasi tema

- Piraeus Bank Romania a intrat pe un nou segment de creditare, odata cu lansarea creditului de investitii imobiliare in lei cu dobanda fixa, de 5,65%, in primii cinci ani, nivel ce plaseaza oferta bancii in topul primelor patru imprumuturi de acest tip disponibile pe piata locala. Continuarea…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat marti preluarea unei participatii de 19- la banca romaneasca Piraeus Bank Romania, la doua saptamani dupa ce Piraeus Bank a finalizat procesul de vanzare a sucursalei Piraeus Bank Romania catre fondul de investitii J.C. Flowers & Co.,…

- Andrei Iusut (36 de ani) a studiat economie la ASE si a intrat in afaceri inca din facultate. De atunci si pana in prezent, toata viata sa profesionala a insemnat antreprenoriat. A trecut de la import de anvelope la turism si apoi la HoReCa si...

- Jay-Z se afla in spatele unui nou fond de investiții numit Marcy Venture Partners, care este lansat impreuna cu directorul general al Walden Venture Capital, Larry Marcus, și președintele fondului Roc Nation, Jay Brown.

- Visa lanseaza un program de investitii de 100 milioane de dolari și ofera conectare rapida si taxe mai mici pentru a ajuta startup-urile fintech aflate intr-un stadiu incipient sa se dezvolte.

- Numarul investitorilor in proprietati imobiliare, care achizitioneaza apartamente pentru a le inchiria ulterior, a crescut in perioada 2016-2018, majoritatea fiind oameni de afaceri romani, care cumpara portofolii mici, de unul sau doua apartamente de doua camere, in conditiile in care randamentele…

- Altex lanseaza o platforma complet digitala de creditare prin care romanii pot face imprumuturi pentru electronice și electrocasnice, aceasta fiind dezvoltata impreuna cu TBI Credit. Astfel, clienții pot sa achiziționeze produsele dorite printr-o metoda de plata 100% online. Doritorii trebuie sa urmeze…

- Primele trei tranzactii din piata locala de investitii in real estate au totalizat aproximativ 300 milioane de euro, in primul semestru potrivit companiei de consultanta imobiliara CBRE. Vanzarile au vizat segmentele de retail si spatii de birouri....