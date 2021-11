Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca in cadrul negocierilor cu PNL si PSD privind formarea unei coalitii guvernamentale s-a discutat despre desfiintarea, prin lege, a Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie.

- Liderul de grup de la Camera Deputaților al UDMR, Csoma Botond, a declarat marți seara ca social-democrații ar putea susține un guvern minoritar PNL-UDMR pana la primavara, confirmand informația data pe surse in prima parte a zilei de marți de ziarul nostru. La capatul unei ședințe interne, Csoma Botond…

- Vicepremierul Dan Barna a afirmat, luni, ca discutiile din coalitia de guvernare pe tema desfiintarii Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) au reprezentat „un moment hazliu”, pentru ca reprezentantii PNL au spus ca au o solutie, fara sa o precizeze.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, la finalul sedintei coalitiei, ca desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie nu se poate face decat prin consens si in continuare se cauta acel consens in coalitia de guvernare. ”Desfiintarea SIIJ nu se poate realiza decat in…

- Premierul Florin Citu a anuntat, luni, inaintea sedintei coalitiei de guvernare, ca va propune sa se discute despre desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, avand propuneri concrete in acest sens. ”Daca se ia in considerare in totalitate opinia Comisiei de la Venetia avem…

