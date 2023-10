Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanța și Sepsi Sfantu Gheorghe au disputat joi prima manșa a play-off-ului Conference League, iar saptamana viitoare urmeaza partidele decisive. Intre timp, doar campioana va evolua in SuperLiga.

- S a stabilit programul etapei a opta a Superligii, editia 2023 2024, in care campioana Romaniei, Farul Constanta locul 10, cu 6 puncte, dar cu un meci in minus , va juca in deplasare cu FCU 1948 Craiova locul 11, cu 6 puncte .Partida a fost programata duminica, 3 septembrie 2023, de la ora 21.30.In…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, a disputat astazi, 6 august 2023, meciul din etapa a patra a Superligii, intalnind in deplasare Petrolul Ploiesti.Partida a avut accente dramatice si s a incheiat cu succesul gazdelor, scor 3 2 0 0 , cu golul victoriei marcat in prelungiri, dupa ce Farul revenise…

- Etapa a treia a Superligii 2023 2024 ii aduce campioanei Romaniei, Farul Constanta, un meci pe teren propriu cu Poli Iasi, echipa nou promovata si ultima clasata. Partida se joaca duminica, 30 iulie 2023, de la ora 18.30, pe arena principala a bazei Academiei Hagi, de la Ovidiu. In clasament, Farul…

- Stadionul central al Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste astazi, 27 iulie 2023, de la ora 20.30, intalnirea dintre campioanele Romaniei si Armeniei, Farul Constanta si FC Urartu.Partida conteaza pentru prima mansa a turului doi preliminar din competitia europeana Conference League.Farul manager…

- Elevii lui Hagi au stralucit astazi la Ovidiu, intr-o adevarata demonstrație de forța. Farul Constanța a invins FC Voluntari cu scorul de 4-1 in etapa a 2-a a sezonului. Dupa ce oaspeții au deschis scorul inca din minutul 9, „marinarii” au avut puterea sa revina prin Larie, care a bifat un hat-trick…

- Sepsi OSK Sf.Gheorghe primește, vineri, de la ora 18.30, vizita formației FC Universitatea Craiova 1948, in primul joc din cea de-a 2-a etapa a Superligii de fotbal. Tot vineri, dar de la ora 21.30, la Arad, vor fi adversare UTA și CFR Cluj. Runda va continua, sambata, 22 iulie, cu partidele Farul Constanța-FC…

- Petrolul - U Cluj este primul meci al zilei in SuperLiga. Duelul va incepe la ora 18:30, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de DigiSport 1, PrimaSport 1 și OrangeSport 1. Rezultatele și programul primei etape din SuperLiga LIVE de la ora 18:30 » Petrolul - U Cluj AICI, cele mai importante statistici…