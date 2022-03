Pilotul aeronavei MiG-21 LanceR a decedat

Stiri pe aceeasi tema

- In catastrofa aviatica de miercuri, 2 martie, in care a fost implicat elicopterul IAR 330-Puma, si-au pierdut viata șapte militari. Pe langa cei cinci membri ai echipajului comunicați inițial, urcasera la bord și doi salvatori pe mare din cadrul Forțelor Navale Romane. Capitanul Costinel Iosif Nița,…

- O aeronava MiG 21 LanceR din dotarea Bazei 86 Aeriene, care executa o misiune de patrulare aeriana deasupra Dobrogei, a pierdut legatura radio cu turnul de control, disparand de pe radar intr-o zona cuprinsa intre localitatile Cogealac si Gura Dobrogei. ”Miercuri, 2 martie, ora 20,00, o aeronava MiG 21…

- Elicopterul IAR 330 Puma, decolat, astazi, 2 martie 2022, in jurul orei 20.21, in misiune de cautare-salvare a aeronavei Mig 21 LanceR, a pierdut legatura radio cu turnul de control și a disparut de pe radar in jurul orei 20.44, anunța MApN. Potrivit ultimelor informații, elicopterul s-a prabușit, fara…