- Ministrul francez al Apararii, Sebastien Lecornu, susține ca rușii au amenințat ca vor dobori avioanele de patrulare franceze din zona Marii Negre, potrivit Sky News, conform News.ro. Sebastien Lecornu a catalogat amenințarile, care vizeaza avioanele care patruleaza in spațiul aerian internațional,…

- Incident tensionat in Braila, cu un fost luptator al Revoluției exprimandu-și nemulțumirea fața de prezența senatoarei Șoșoaca și acuzații legate de susținerea pentru Rusia. O noua controversa a izbucnit in orașul Braila, unde senatoarea Diana Șoșoaca, lidera Partidului SOS, a fost confrontata de un…

- Ministrul francez al Armelor, Sebastien Lecornu, a lansat joi, la Paris, o „coaliție artilerie” ce vizeaza intarirea capacitaților militare ale Ucrainei in fața Rusiei. O ceremonie la care omologul ucrainean al lui Lecornu a asistat prin videoconferința, neputand veni personal din motive de securitate.23…

- Romania va reprezenta și in viitor pentru Ucraina, pe langa propriul coridor de la Marea Neagra, cea mai importanta ruta alternativa de export pentru cereale și alte produse, conform US News&World Report. Declarația aparține unui inalt oficial al Departamentului de Stat al SUA și a fost facuta in urma…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cere noi sancțiuni globale in ceea ce privește Rusia și afirma ca exista „dovezi clare” ca industria apararii rusești incetinește. Zelenski a mai afirmat ca intenționeaza sa faca un plan de prioritați cu „ce este nevoie și de cine este nevoie”. Acesta a amintit…

- Bulgaria, Romania si Turcia intenționeaza sa incheie in aceasta saptamana un acord de cooperare pentru deminarea Marii Negre, a anuntat ministrul apararii bulgar Todor Tagarev, citat de EFE, potrivit Agerpres. «Razboiul din Ucraina, inceput de Rusia, implica riscuri pentru teritoriul nostru, pentru…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit, luni, la Washington, cu Lloyd Austin, secretarul american al Apararii, intrevedere care a avut loc in cadrul vizitei oficiale pe care șeful Executivului o efectueaza in SUA. Agenda discuțiilor a inclus teme legate de razboiul din Ucraina si situatia de securitate…