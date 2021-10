Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre primele decizii luate de directorul general de la Piețe SA, Liviu Cocean, a fost cea de sistare a activitații pentru casuțele de la „Targul de produse tradiționale” din Piața Traian. „Am evidențiat atunci motivele ce țin de eficiența economica, dar mi-am exprimat și convingerea ca putem gasi…

- Piața Traian s-a eliberat de ”cuibulețul” de distracții culinare și muzicale creat prin intermediul unor casuțe de lemn, in ceea ce trebuia sa fie ”Targul de produse tradiționale”. Acestea au fost mutate, in mijloc de noapte, in Piața Badea Carțan. La inceputul lunii august, directorul societații Piețe…

- Mai bine mai tarziu decat niciodata. Piața Traian a fost eliberata de casuțele cumparate de fostul director al societații de piețe, Ioan Nasleu, care stateau goale de ceva timp. Au fost duse in Piața Badea Carțan, nu in Piața 700 așa cum anunțase actualul șef de la Piețe SA, Liviu Cocean.

- Piața 700 are o noua hala de lactate și carne. „Vechea hala arata deplorabil, era supradimensionata și in nici un caz nu era de Timișoara”, a spus Liviu Cocean, directorul general al Piețe S.A. Acesta a precizat ca noul spațiu este unul mai mic, curat, cochet și dispune de instalații sanitare și electrice…

- Cu picamerul pe teren, in piața Badea Carțan. Pe modelul fostului primar al Timișoare, Nicolae Robu, actualul șef de la Piețe SA a pus mana la rezolvarea lucrarilor din ”felia” aflata in administrare. Liviu Cocean, șeful Piețe SA, ne asigura ca Piața Badea Carțan se va transforma și va oferi condiții…

- Pe principiul „Mircea, fa-te ca lucrezi!”, directorul de la Piețe S.A. Liviu Cocean, a pus pe cineva sa-l filmeze in timp ce manuia picamerul intr-o piața agroalimentara din Timișoara, fara a avea niciun fel de echipament de protecție „Am spus ca am de gand in luna august sa-mi mut biroul in Piața…

- La mai bine de cinci luni de la incendiul care a afectat sectorul de flori din Piața 700, a fost inlocuita vechea copertina. SC Piețe SA a montat, joi, o copertina noua, din material ignifug. Directorul de la Piețe s-a laudat cu realizarea pe Facebook, deși de la incendiu a trecut aproape jumatate de…

- Directorul artistic al ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice si Paralimpice de la Tokyo, Kentaro Kobayashi, a fost demis, joi, cu o zi inainte ca evenimentul sa inceapa, pentru o gluma despre Holocaust facuta intr-o sceneta umoristica din 1998, a anuntat comitetul organizator, informeaza AFP…