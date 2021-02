PIB-ul s-a prăbuşit 4,8% în 2020, prima contracţie după 2009 Produsul intern brut (PIB) al Japoniei a scazut cu 4,8% in 2020 pe fondul pandemiei de coronavirus, prima sa contractie anuala din 2009, potrivit datelor preliminare publicate luni de guvern, noteaza AFP. A treia economie a lumii s-a prabusit puternic in prima parte a anului, in special intre aprilie si sfirsitul lunii iunie (-8,3%), sectoare intregi de activitate economica fiind paralizate in Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Produsul intern brut (PIB) al Japoniei a scazut cu 4,8% in 2020 pe fondul pandemiei de coronavirus, prima sa contractie anuala din 2009, potrivit datelor preliminare publicate luni de guvern, noteaza AFP. Citește și: Clotilde Armand iși AMENINȚA angajații: dați documentele la DNA sau ZBURAȚIA…

- Produsul intern brut (PIB) al Japoniei a scazut cu 4,8% în 2020 pe fondul pandemiei de coronavirus, prima sa contractie anuala din 2009, potrivit datelor preliminare publicate luni de guvern, noteaza AFP, citata de Agerpres. A treia economie a lumii s-a prabusit puternic în prima…

- Sonda Al-Amal a Emiratelor Arabe Unite, denumita Espoir in franceza si Hope in engleza, a trimis prima sa imagine de pe Marte, la cateva zile de la intrarea cu succes pe orbita Planetei Rosii, a anuntat, duminica, 14 februarie, agentia spatiala a EAU, informeaza Agerpres . „Misiunea Marte a Emiratelor…

- CHIȘINAU, 25 ian - Sputnik. Intalnirea virtuala, denumita Agenda Davos 2021, va avea loc intre 25-29 ianuarie cu tema ”Un an crucial pentru a reconstrui increderea”. Klaus Schwab, fondatorul clubului Davos, a explicat ca ”reconstruirea increderii și o cooperare globala crescuta sunt cruciale…

- In aprilie 1861, in vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, incepea construcția podului de piatra de peste raul Doftana, care asigura legatura dintre Campina și Banești, pe drumul modern la acea vreme dintre capitala București și Brașov, via Valea Prahovei. Vineri, 8 ianuarie 2021, in jurul pranzului,…

- Guvernatorul orasului Tokyo, Yuriko Koike, a cerut, sambata, ca guvernul japonez sa declare din nou stare de urgenta, in contextul in care capitata Japoniei a inregisrrat in aceasta saptamana un numar record de contaminari cu coronavirus, scrie news.ro. “Noi, guvernatorii din Tokyo si din…

- Japonia a raportat peste 3.000 de noi infecții ale noului coronavirus pentru prima data intr-o zi sambata, a raportat radiodifuzorul public NHK, deoarece numarul cazurilor continua sa creasca in timpul iernii, relateaza Reuters.Un total de3.041 de persoane au fost infectate, spune NHK. Tokyo, capitala…

- Cozmin Gușa, analist politic și membru PSD, este de parere ca implicare lui Traian Basescu in aceste alegeri a dus la rezultatul slab al PMP. Citește și: Cuvintele Patriarhului Daniel despre caderea regimului s-au adeverit! Ludovic Orban a pierdut puterea: 'Dumnezeu nu se lasa batjocorit!'…