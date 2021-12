Piața tâmplăriei termoizolante din România a depășit, anul acesta, 800 de milioane de euro Renovarile masive facute de romani pe perioada pandemiei au adus piața de tamplarie la 800 de milioane de euro, in creștere cu 1% fața de anul trecut. Piața locala de tamplarie termoizolanta, evaluata la circa 800 de milioane de euro in 2020, va inregistra un declin ușor, de circa 1%, in 2021, activitatea din acest an datorandu-se preponderent renovarilor. Din 2022 evoluția din domeniu ar urma sa se reia, pana in 2024 fiind estimata o creștere anuala de circa 2,9%. In acest scenariu, piața de tamplarie din Romania va depași, in 2024, pragul de 850 de milioane de euro, corespunzator unor livrari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

