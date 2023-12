Stiri pe aceeasi tema

- Dupa anii de euforie post-pandemie, cu cresteri de doua cifre, piata mondiala a luxului ar urma sa revina in acest an la un ritm mai „normal” de crestere de o singura cifra, dar chiar si asa va ajunge la vanzari de 1.500 de miliarde de euro, arata un studiu realizat de firma de consultanta Bain and…

- Iata rezultatele Foxconn pentru trimestrul incheiat in septembrie, fata de estimarile consensului LSEG: Venituri: 1.543 miliarde dolari noi taiwanezi (47,71 miliarde dolari), fata de 1.559 miliarde dolari taiwanezi estimate. Profit net: 43,12 miliarde de dolari americani, fata de cel de 35,078 miliarde…

- CBRE, companie de consultanta imobiliara, a lansat o analiza la final de trimestru asupra pietei imobiliare comerciale locale, detaliind situatia sectoarelor de investitii, birouri, industrial & logistic si retail. „Am inregistrat reinnoiri strategice pe piata de birouri, anticipand lipsa livrarilor…

- Turismul din Spania a sprijinit evolutii de pe piata muncii, in trimestrul trei din 2023Spania a creat mii de noi locuri de munca in timpul verii, chiar daca rata somajului a crescut, cererea solida determinand din ce in ce mai multi oameni sa intre pe piata fortei de munca, transmite Reuters și…

- Vanzarile BMW au inregistrat o creștere mica dar importanta, in trimestrul al treilea și pe toate cele trei trimestre din acest an, marcand totodata o dublare a vanzarilor de mașini electrice, o consecința fireasca a lansarilor multiple de astfel de modele. BMW Group a vandut un volum de 93.931 automobile…

- Unde exista piața suprasaturata automat apar și „țeparii”, iar piața imobiliara din Cluj nu este o excepție. Cel mai vizat este municipiul Cluj-Napoca, in special acum ca mii de studenți iși cauta chirie pentru noul an universitar. O clujeanca atrage atenția pe un grup de chirii legat de metoda cea…

- Coaliția PSD-PNL pare ca vrea sa renunțe la ideea impozitarii titlurilor de stat cu 10%. Conform unor surse oficiale cu care a discutat HotNews.ro, calculele realizate de Ministerul Finanțelor arata ca Romania ar ieși din piața din cauza costurilor prea ridicate.

- Protestatarii s-au adunat in fața sediului guvernului din capitala țarii in legatura cu acuzațiile potrivit carora pacienții de la un spital de stat de oncologie nu au primit un tratament care le-ar fi salvat viața, deoarece personalul fura medicamentele pentru a le vinde pe piața neagra.