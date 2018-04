Stiri pe aceeasi tema

- Banca de investitii Goldman Sachs Group Inc. sustine ca tendinta de apreciere a aluminiului, provocata de sanctiunile americane impuse companiei rusesti United Co. Rusal, cel mai mare producator mondial de aluminiu, nu s-a incheiat inca, fiind posibil sa ajunga pana la 3.000 de dolari pe tona.…

- "La Jeune fille sophistiquee", o sculptura unica realizata de Constantin Brancusi, evaluata la 70 de milioane de dolari, va fi scoasa la vanzare pe 15 mai, la Licitatia de arta impresionista si moderna organizata de casa Christie's la New York, transmite Bloomberg.

- Cursul euro a fluctuat, de la finalul saptamanii trecute, intr-un culoar foarte ingust, de 0,1 bani, situat in apropiere pragului de 4,66 lei, evolutie diferita de cea a monedelor din regiune, care au avut o volatilitate mai ridicata. Media de ieri a fost stabilita la 4,6592 lei, fata de 4,6597 lei,…

- CEO-ul Ripple, Brad Garlinghouse este omul din spatele criptomonedei XRP, a treia din lume din punct de vedere al capitalizarii de piata, insa acest lucru nu inseamna ca are incredere in toate monede digitale de pe piata sau ca toate vor supravietui in timp, potrivit Business Insider. In…

- Bitcoin a crescut miercuri pentru a doua zi consecutiv, la peste 8.000 de dolari pe unitate, traderii fiind usurati ca reprezentantii autoritatilor de reglementare americane au cerut imbunatatirea supravegherii pietei monedelor virtuale fara sa propuna masuri radicale, transmite Bloomberg, conform…

- Bitcoin a scazut luni pentru a cincea zi consecutiv, cu peste 20%, sub nivelul de 7.000 de dolari pe unitate, pentru prima oara din noiembrie, iar alte monede digitale i-au urmat tendinta, dupa ce banca britanica Lloyds s-a alaturat unui numar tot mai mare de institutii financiare care au interzis…

