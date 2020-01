Piaţa imobiliară din România a atins recordul ultimilor cinci ani. Volumul tranzacţiilor a depăşit pragul de 1 miliard euro în 2019 Piata imobiliara din Romania a atins recordul ultimilor cinci ani. Volumul tranzactiilor a depasit pragul de 1 miliard euro in 2019 Volumul investitiilor imobiliare din Romania in anul 2019 a depasit pragul de un miliard de euro, la 1,06 miliarde de euro, in crestere cu 7% fata de nivelul inregistrat in 2018, potrivit companiei de consultanta imobiliara CBRE Romania. Volumul atins în 2019 marchează totodată un record al ultimilor cinci ani din punct de vedere al tranzacţiilor de investiţii pe piaţa imobiliară românească. 2019 a fost anul oraşelor… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

