Stiri pe aceeasi tema

- Piața autohtona de fuziuni si achizitii s-a ridicat la circa 4,4 miliarde euro in 2021, cu 137 de tranzactii in valoare de peste 5 milioane de euro, a spus Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Consultanta Financiara, Deloitte Romania.

- “Investitorii strategici au fost cei mai activi cumparatori pe piata locala de fuziuni si achizitii (mergers and acquisitions – M&A) din 2021, cu peste 60% din numarul total de tranzactii, urmati de investitorii institutionali si privati (20%) si de firmele de private equity (17%)”, conform unei analize…

- Valoarea estimata a pietei locale de fuziuni si achizitii a fost intre 4 si 4,4 miliarde euro in 2021, inregistrandu-se 137 de tranzactii cu valori de peste 5 milioane de euro, a declarat miercuri Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Consultanta Financiara, Deloitte Romania, conform Agerpres. Fii…

- Cei mai mulți romani cred, alaturi de ceilalți europeni, ca NATO sau UE ar trebui sa apere Ucraina in conflictul cu Rusia, arata un sondaj publicat de Consiliul European pentru Relații Externe . Mai mult de atat, 40% dintre romanii chestionați spun ca Romania ar trebui sa se implice pentru a apara Ucraina.…

- Valoarea totala a tranzactiilor din Romania in 2021 a fost de 6,2 miliarde de dolari (5,2 miliarde de euro), cu 32% mai mult decat in anul anterior, evidentiind increderea solida a investitorilor in mediul de afaceri din Romania si in redresarea acestuia post-Covid, in special in a doua jumatate a anului.…

- Anul 2021 a adus un numar record de tranzactii in Romania, cele mai active sectoare fiind imobiliarele (inclusiv constructiile), tehnologia, energia si industria. Piata de fuziuni si achizitii (mergers and acquisitions – M&A) are o valoare totala estimata de pana la 4,4 miliarde de euro, superioara…

- Analiza Deloitte Piața de fuziuni și achiziții (mergers and acquisitions – M&A) din Romania a atins un nivel record in 2021 in ceea ce privește numarul de tranzacții, 137, potrivit unei analize efectuate de Deloitte Romania. Valoarea totala estimata a pieței, atat pentru tranzacțiile cu valori comunicate,…

- Numarul turiștilor albanezi care și-au petrecut vacanța pe litoralul romanesc a crescut de zece ori in ultimii doi ani, cel puțin așa indica un raport al Direcției de Statistica din județul Constanța.Potrivit sursei citate, in perioada ianuarie-august 2021, peste 4000 de albanezi s-au cazat…